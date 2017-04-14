Высший админсуд признал незаконным решение НБУ о неплатежеспособности банка "Финансовая инициатива"

Высший административный суд Украины 13 апреля подтвердил незаконность решения Национального банка о признании неплатежеспособным банка "Финансовая инициатива" и введении в него временной администрации, сообщил экс-владелец банка Олег Бахматюк агентству "Интерфакс-Украина".

"Несмотря на безумное сопротивление со стороны Нацбанка, за последние полтора года нам удалось доказать, что банк ("Финансовая инициатива" – ИФ) был искусственно выведен с рынка и мог продолжить функционировать", – заявил О.Бахматюк.

По его словам, суд признал незаконным введение временной администрации, подтвердил занижение со стороны Нацбанка стоимости принадлежащих "Финансовой инициативе" государственных ценных бумаг, что искусственно создало условий для банкротства финучреждения.

Экс-владелец банка, которому принадлежат крупные агрохолдинги "Укрлэндфарминг" и "Авангард", рассчитывает, что такой вердикт суда повысит доверие инвесторов, которое, по его мнению, Нацбанк целенаправленно разрушал последние два года.

"Мы хотим показать обществу и международным инвесторам, что именно Гонтарева (глава НБУ Валерия Гонтарева – ИФ) и позиция Нацбанка привели к введению временной администрации в банк "Финансовая инициатива". Мы будем формировать для Нацбанка пакет для возмещения потерь и хотели бы возобновить платежеспособность банка", – сказал О.Бахматюк.

В то же время он признал, что вернуть банк на рынок будет крайне сложно спустя полтора года после введения в него временной администрации.

Бизнесмен, которому также принадлежал еще один выведенный Нацбанком с рынка банк – ВиЭйБи Банк, подтвердил готовность к диалогу с НБУ по вопросу выдвигаемых к нему финансовых требований без каких-либо преференций.

О.Бахматюк констатировал, что при В.Гонтаревой такой диалог отсутствует, и выразил надежду, что при новом главе регулятора ситуация изменится к лучшему.

Как сообщалось, НБУ 20 марта 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк, а в июне 2015 года признал неплатежеспособным банк "Финансовая инициатива". Затем Нацбанк подал на О.Бахматюка в суд пять исков о взыскании задолженности по персональному договору поручительства по обязательствам этих кредитных учреждений, суммарно задолжавших НБУ по рефинансированию 10,9 млрд грн.

В сентябре 2016 года НБУ опубликовал инфографику с портретом бизнесмена, в которой утверждал: "О.Бахматюк задолжал государству, гражданам и бизнесу 37,9 млрд грн". В эту сумму регулятор включил уже указанную ранее задолженность по рефинансированию, а также 5,3 млрд грн долга компаний бизнесмена перед госбанками и 21,7 млрд грн задолженности двух его банков перед кредиторами на дату признания их неплатежеспособными.

В свою очередь, О.Бахматюк возложил ответственность за ухудшение ситуации в банках на НБУ. В октябре 2016 года он подтвердил готовность к компромиссу с Нацбанком по вопросу поручительств и предложил мировое соглашение с рассрочкой на семь лет с возможностью увеличить залог перед НБУ.

По его словам, все переговоры с Нацбанком по вопросу поручительств завершались безуспешно. Бизнесмен также заявлял, что его компании достигли договоренности с госбанками о долгах и с внешними кредиторами о реструктуризации еврооблигаций на $1 млрд. О.Бахматюк подчеркнул, что PR-кампания НБУ персонально против него значительно ухудшает перспективы "Укрлэндфарминга" и "Авангарда", дестабилизирует ситуацию в компаниях.