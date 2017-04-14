"Энергоатом" за 3 мес. увеличил выработку электроэнергии на 4,1%

Производство электроэнергии всеми электростанциями государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" в январе-марте 2017 года возросло на 4,1% (на 930,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 23 млрд 837,8 млн кВт-ч.

По данным пресс-службы НАЭК, плановое задание по производству электроэнергии за указанный период перевыполнено на 3,1%.

Электростанции госпредприятия отпустили в рынок 22 млрд 476,8 млн кВт-ч электроэнергии против 21 млрд 585,8 млн кВт-ч в январе-марте-2016.

Доля "Энергоатома" в общей структуре отпущенной электроэнергии в ГП "Энергорынок" составила 57,2%, в общей структуре производства электроэнергии в стране – 55,6%.

"Энергоатом" в январе-марте 2017 года отпустил в оптовый рынок электроэнергию (товарную продукцию) на сумму 12 млрд 637,5 млн грн (с НДС), что на 15,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года (10,929 млрд грн).

Объем капитальных вложений составил 519,8 млн грн против 764 млн грн за январь-март-2016. Финансирование капвложений составило 1 млрд 811,8 млн грн против 1 млрд 340,5 млн грн.

НАЭК за три месяца перечислила в бюджеты всех уровней 2 млрд 623,4 млн грн, расчеты по страхованию составили 337,4 млн грн.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 79,6%, что на 4 п. п. больше, чем в январе-марте 2016-го. При этом коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки составил 85,3%, что на 2,6 п. п. меньше, чем в первом квартале 2016-го.

В работе АЭС Украины за три месяца было зафиксировано одно учетное нарушение, тогда как за аналогичный период прошлого года их было зафиксировано пять.

По итогам первого квартала 2017 года общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 187,87 суток против 225,03 суток в январе-марте-2016.

Радиационные параметры работы атомных электростанций за указанный период не превышали нормативных значений, радиационная защита персонала и населения обеспечивалась на достаточном уровне.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2016 году снизил производство электроэнергии на 7,6% (на 6 млрд 656,7 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом – до 81 млрд 183,5 млн кВт-ч, выработку – на 7,8% (на 6 млрд 399,5 млн кВт-ч), до 76 млрд 162,3 млн кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт, которые вместе с Южно-Украинской АЭС составляют Южно-Украинский энергокомплекс.

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