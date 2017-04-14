Гройсман обещает обнародовать постановление о реорганизации ГФС после доработки

Правительство Украины приняло постановления о реформировании Государственной фискальной службы (ГФС) с условием его доработки, и оно будет опубликовано после такой доработки, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Постановления правительства мы разрабатываем, взвешивая своевременность и необходимость принятия для того, чтобы обеспечивать реорганизации. И после того, как мы их доработаем, а они приняты с доработкой в правительстве, они будут опубликованы", – сказал премьер на "Часе правительства" в Верховной Раде в пятницу.

Он указал, что районные налоговые будут ликвидированы и преобразованы в сервисные службы.

В.Гройсман также призвал Верховную Раду сделать часть своей законодательной работы по реформированию ГФС.

"На самом деле надо разделить законодательную работу и исполнительную… Мы свою часть работы сделаем и сделаем эффективно", – заявил глава правительства.

Как сообщалось, постановление №237 от 29 марта "О реформировании некоторых территориальных органов Государственной фискальной службы", которое инициировало Министерство финансов и против которого выступил нынешний руководитель ГФС, в среду было обнародовано на сайте правительства, однако затем исчезло с него.

Согласно документу, в частности, создаются два новых юрлица – Межрегиональная таможня и Межрегиональное главное управление ГФС.

В соответствии с этим документом областные таможни и Энергетическая таможня реорганизуются путем присоединения их к Межрегиональной таможне. Объединенные государственные налоговые инспекции присоединяются к главным управлениям ГФС в областях, а последние, в свою очередь, вместе с Офисом крупных плательщиков налогов – к Межрегиональному главному управлению ГФС.

В то же время и.о. главы ГФС Мирослав Продан в письме в адрес Кабинета министров от 31 марта, которое опубликовала "Экономическая правда", раскритиковал такую реорганизацию, назвав ее невозможной.

Мнение о недопустимости принятия такого документы высказали также глава и члены профильного налогового комитета Рады.

Однако в Минфине агентству "Интерфакс-Украина" подчеркнули, что данное постановление, по мнению министерства, является законным, исполнимым, а сопротивление ему связано с неготовностью проводить реальные реформы в ГФС.