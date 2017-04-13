Экономика

18:12 13.04.2017

НКЦБФР зарегистрировала итоги частного размещения акций НАК "Нафтогаз Украины" на 29,7 млрд грн

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала отчет об итогах частного размещения акций ПАО "НАК "Нафтогаз Украины", сообщается на странице НКЦБФР в соцсети "Фейсбук".

По данным регулятора, уставный капитал НАК "Нафтогаз Украины" был увеличен на 29,7 млрд грн – до 190 млрд 150,481 млн грн.

"Нафтогаз Украины", 100% которой принадлежит Кабинету министров Украины, объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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