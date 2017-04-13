Экономика

17:19 13.04.2017

"Нафтогаз" законтрактовал газ в Европе на май на $25-30 дешевле газпромовского "контракта"

Цена природного газа, закупленного НАК "Нафтогаз Украины" у европейских поставщиков с поставкой в мае этого года, на $25-30 за 1000 куб. м ниже, чем цена по контракту с "Газпромом", сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Завершили покупать плановые объемы импортного газа на май. Из Европы. Цена газа из Европы с поставкой в мае была ниже на 25-30 долларов, чем цена по контракту с "Газпромом" во втором квартале 2017 года", – написал он на своей странице в Facebook в четверг.

Ю.Витренко напомнил, что "Нафтогаз" не покупает газ у "Газпрома" уже больше 500 дней.

Главный коммерческий директор уточнил, что на закупках с поставкой в мае разница по сравнению с возможными закупками у "Газпрома" составила как минимум $21 млн, что выводит на объем законтрактованного газа около 750 млн куб. м

"Как видим, газ из Европы дешевле, чем из России. И мы экономим, покупая не у России", – сделал вывод представитель "Нафтогаза".

Он подчеркнул, что условия покупки у "Газпрома" для НАК все равно неприемлемые, потому что платежи украинской компании могут быть зачтены в счет обязательств "бери-или-плати" без поставок газа.

Ю.Витренко добавил, что "Нафтогаз" на май приобрел газ у ведущих европейских компаний, используя кредит международных банков под гарантию Всемирного банка с процентной ставкой на уровне 3%.

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