Следующий раунд переговоров между Ryanair и "Борисполем" состоится в конце апреля

Очередной этап переговоров между ведущей европейской лоу-кост авиакомпанией Ryanair (Ирландия) и международным аэропортом "Борисполь" (Киев), крупнейшим аэропортом Украины, о выполнении рейсов компании в аэропорт, состоится в конце апреля 2017 года.

Об этом сообщил генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин журналистам в Киеве в четверг.

"Процесс переговоров идет, пока ничего особо не могу сказать. Нас посетила техническая миссия компании. Следующий этап наших переговоров состоится в конце апреля в Ирландии", - сказал он.

Двумя неделями ранее П.Рябикин отмечал, что "Борисполь" продолжает коммерческие переговоры с Ryanair, но пока не может пойти на предлагаемые авиаперевозчиком условия.

"Те тарифы, которые просит Ryanair, аэропорт сейчас дать не может, даже с учетом всех скидок", - говорил он тогда.

По словам главы аэропорта, "Борисполь" предложил перевозчику свою публичную оферту, но для выполнения условий Ryanair необходимы изменения в приказы Министерства инфраструктуры Украины, регулирующие тарифы и скидки для всех авиакомпаний.

Ранее Ryanair заявил о запуске в октябре текущего года рейсов по четырем направлениям из Киева и семи из Львова.

Как сообщил коммерческий директор компании Дэвид О'Брайен, из Киева будут запущены рейсы в Эйндховен, Лондон, Манчестер и Стокгольм. В целом планируется 15 рейсов неделю на указанных направлениях. Из Львова Ryanair полетит в Лондон, Эйндховен, Берлин и Мемминген, Краков, Вроцлав, Будапешт.

Позднее стало известно, что компания намерена начать раньше, в сентябре, рейсы из Киева в Лондон и из Львова в Лондон и Берлин в связи с высоким спросом со стороны украинцев.