Крюковский вагонзавод поставит "Укрзализныце" 38 купейных вагонов за 875,28 млн грн

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ Кременчуг Полтавской обл.), ведущий украинский производитель железнодорожных вагонов, выиграл торги на поставку ПАО "Укрзализныця" 38 купейных вагонов, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Аукцион состоялся 13 апреля, цена предложения КВСЗ составила 875 млн 280 тыс. 600 грн (с НДС). В нем также участвовал Харьковский вагоностроительный завод, который предложил вагоны за 875 млн 520 тыс. грн (с НДС).

Таким образом, констатируется в пресс-релизе, стоимость одного вагона составила 19 млн 194 тыс. 750 грн без НДС (при плановой стоимости 19,2 млн грн грн без НДС).

По условиям тендера вагоны должны быть поставлены до конца текущего года.

"Мы объявили о масштабном обновлении подвижного состава, готовы вкладывать средства и надеемся, что производитель выполнит свои обязательства качественно и в срок. Такой большой заказ компания объявила, стремясь улучшать условия пассажирских перевозок. Несмотря на то, что они продолжают оставаться убыточными, а тарифы на проезд в дальнем сообщении не повышались с октября 2014 года, наша цель - лучший сервис для пассажиров", - цитирует пресс-служба председателя правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна.

Он также напомнил, что в настоящее время продолжается процедура закупки почти 412 тыс. комплектов постельного белья для пассажирских поездов, на очереди - объявление тендера на приобретение подушек, матрасов, одеял из антиаллергенных материалов по новым стандартам качества.

Как сообщалось, в 2017 году "Укрзализныця" планирует приобрести 50 пассажирских вагонов (43 купейных и 7 вагонов-трансформеров), и на сегодня уже приобретено 12 вагонов (7 трансформеров и 5 купейных).

Кроме этого, в 2017 году "Укрзализныця" планирует капитально отремонтировать более 150 пассажирских вагонов.