Экономика

15:42 13.04.2017

Ryanair решил начать раньше полеты в Лондон из Киева и Львова

Ведущая европейская лоу-кост авиакомпания Ryanair (Ирландия) объявила об открытии в сентябре новых рейсов из двух украинских городов, что на два месяца раньше, чем предварительно заявлено, из-за значительного спроса со стороны украинских клиентов и гостей страны.

Согласно пресс-релизу авиакомпании, полеты начнутся из аэропортов Киева и Львова в аэропорт Лондона (Станстед) (пять и два рейса в неделю соответственно) в рамках расширенного расписания рейсов из Украины на период зимнего сезона 2017 года, который в целом включает 11 новых направлений. Это позволит перевезти в этом году 510 тыс. пассажиров через международные аэропорты "Борисполь" и "Львов" им. Даниила Галицкого.

Ryanair также начала продажу билетов на рейсы, которые будут выполняться в сентябре и октябре, по цене от EUR24,99 (719 грн). Они будут доступны для бронирования на сайте Ryanair до полуночи понедельника (17 апреля).

"Огромный спрос на наши новые направления из Украины, в том числе первые запланированные рейсы в Великобританию, повлиял на наше решение начать выполнение полетов с сентября, примерно на два месяца раньше, чем планировалось, в рамках нашего расширенного расписания рейсов из Украины на период зимнего сезона 2017 года. Украинские клиенты и гости страны могут рассчитывать на еще более низкие тарифы при условии раннего бронирования на летние или зимние каникулы, поэтому нет лучшей возможности, чем сейчас, чтобы забронировать дешевые билеты из Киева и Львова", - цитируется в сообщении менеджер по продажам и маркетинга Ryanair в Центральной и Восточной Европе Ольга Павлонка.

Как сообщалось, Ryanair заявил о намерении в октябре текущего года запустить рейсы по четырем направлениям из Киева и семи из Львова.

По словам коммерческого директора компании Дэвида О'Брайена из Киева будут запущены рейсы в Эйндховен, Лондон, Манчестер и Стокгольм. В целом планируется 15 рейсов неделю на указанных направлениях. Из Львова Ryanair полетит в Лондон, Эйндховен, Берлин и Мемминген, Краков, Вроцлав, Будапешт.

Как отмечал Д.О'Брайен, рейсы из Львова в Эйндховен, Лондон, Берлин, Будапешт и, Мемминген будут осуществляться два раза в неделю, в Краков и Вроцлав – три раза неделю. Рейсы из Киева в Эйндховен и Манчестер будут выполняться три раза в неделю, Стокгольм - четыре, Лондон - пять раз в неделю. В целом компания намерена перевозить из Киева и Львова по 250 тыс. пассажиров ежегодно. Украина станет 34-й страной в сети компании.

Между тем в начале апреля Ryanair заявил, что намерена запустить рейс Львов-Берлин не в октябре 2017 года, как планировалось, а в сентябре из-за высокого спроса со стороны украинских потребителей.

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