"Укрзализныця" приглашает оставшихся на НКТ сотрудников к трудоустройству на подконтрольной Украине территории

Региональный филиал "Донецкая железная дорога" ПАО "Укрзализныця" предлагает сотрудникам Донецкой и Луганской дирекций железнодорожных перевозок, оставшимся на не подконтрольной украинской власти территории, трудоустроиться в структурные подразделения регионального филиала или в другие подразделения ПАО, расположенные на подконтрольной территории.

Как сообщила пресс-служба регионального филиала, это продиктовано принятием решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 года о прекращении перемещения грузов через линию столкновения в пределах Донецкой и Луганской областей путями железнодорожного и автомобильного сообщения.

Как сообщалось, СНБО 15 марта 2017 года, принял решение о временном полном прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными территориями на Донбассе. Решение не касается гуманитарных грузов и пересечения линии разграничения людьми. Ранее, с 10 февраля 2017 года, ветераны АТО и народные депутаты заблокировали участок Фенольная - Кривой Торец. До этого, 2 февраля, был заблокирован перегон Курдюмовка – Бахмут-2. Первым был заблокирован участок Шипилово - Светланово 25 января 2017 года.

Потери перевозчика, связанные с временным блокированием движения поездов, по состоянию на 13 марта составляли примерно 164 млн грн. Кроме того, "Укрзализныця" сообщала, что лишилась на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей 226 тепловозов, 68 электровозов, 49 дизель-секций, 94 электросекции, 29,375 тыс. грузовых вагонов, 520 пассажирских вагонов.