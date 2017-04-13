Экономика

14:55 13.04.2017

Nestle в 2016 г. инвестировал 400 млн грн в производство в Украине

Nestle, один из крупнейших мировых производителей продуктов питания, инвестировал в прошлом году 400 млн грн в производственные площадки в Украине, сообщил на пресс-конференции директор Nestlе в Украине и Молдове Ансгар Борнеманн.

"В общем по Украине инвестиции в прошлом году составили 400 млн грн", - сказал он.

По словам А.Борнеманна, по сравнению с 2015 годом инвестиции возросли, это связано с вложением 150 млн грн в новую линию для производства вафель на Львовской кондфабрике "Свиточ".

По его словам, в среднем инвестиции из года в год, когда нет капитальных проектов, составляют 150 млн грн.

Директор Nestlе в Украине и Молдове также сообщил, что сегодня доля украинского сырья на трех фабриках в Украине составляет 75-80%.

Nestlе начала деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительства. На украинском рынке продвигает такие международные бренды, как Nescafe, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat и др.

Группа компаний Nestlе в Украине обьединяет Львовскую кондфабрика "Свиточ", ООО "Нестле Украина", ЧАО "Волыньхолдинг" (ТМ "Торчин"), ООО "Техноком" (ТМ "Мивина").

Бизнес Nestlé в Украине представлен направлениями: кофе, напитки, кондитерские изделия, кулинария (холодные соусы, приправы, супы), продукты быстрого приготовления, детское и специальное питание, готовые завтраки, корма для домашних животных.

Nestlé - крупнейшая компания мира в сфере производства продуктов питания и напитков, которая представлена в 189 странах. Помимо этого владеет акциями предприятий парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности. Nestlе принадлежит более 2000 торговых марок, компания имеет 418 заводов.

Годовой объем продаж Nestlе в мире достиг в 2016 году CHF89,5 млрд.

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