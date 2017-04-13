Экономика

14:37 13.04.2017

"Укрнафта" в 2016 г. увеличила чистый убыток почти на 61% - неаудированная отчетность

ПАО "Укрнафта" в 2016 году увеличила чистый убыток на 60,6% (на 3 млрд 298,567 млн грн) – до 8 млрд 739,296 млн грн, по сравнению с 2015 годом.

Соответствующая информация содержится в объявлении компании о собрании акционеров 18 мая 2017 года.

Долгосрочные обязательства компании в отчетном периоде в 2016 году возросли на 20% (на 282,338 млн грн) – до 1 млрд 691,619 млн грн, а текущие – возросли на 19,4% (на 4 млрд 683,916 млн грн) – до 28 млрд 799,795 млн грн.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе бывших акционеров ПриватБанка – около 42% акций.

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