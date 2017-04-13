Газпрому не удалось возобновить в Литве судебное разбирательство о штрафе на 35,65 млн евро

"Газпрому" не удалось возобновить судебное разбирательство с Советом по конкуренции Литвы (СК, литовская антимонопольная служба) по крупнейшему в истории Литвы штрафу в 35,651 млн евро, наложенному на российскую компанию.

Высший административный суд Литвы в среду отказал "Газпрому" в соответствующем ходатайстве, сообщила агентству BNS представитель суда по связям с общественностью Неринга Лукошявичене.

Как сообщается в отчете "Газпрома", опубликованном в феврале текущего года, 25 января 2017 года "Газпром" подал в Высший админсуд ходатайство о возобновлении судебного процесса в связи с существенными нарушениями норм материального права. Теперь оно отклонено.

Ранее сообщалось, что российский поставщик газа оштрафован за то, что, по мнению литовской стороны, нарушил соглашение 2004 года, не согласившись подписать сделку об обмене газом с компанией Lietuvos energijos gamyba (LEG, ранее - Lietuvos energija).

В июне 2014 года СК признал, что, отказываясь вести переговоры с LEG о соглашении об обмене газом в 2013-2015 годах, "Газпром" не позволил предприятию подписать договор с другим предприятием по поставкам газа, нарушив тем самым условия разрешения СК от 2004 года на приобретение "Газпромом" 34% акций тогдашней компании Lietuvos dujos.

Сделка позволила бы LEG снизить затраты компании на приобретение газа, а это скорректировало бы и цены на электроэнергию для потребителей. Lietuvos energija предлагала обменять купленный в странах Европы газ на газ, поставляемый Литве подразделением "Газпрома" - "Газпром экспортом".

Согласно отчету "Газпрома", 10 июня 2014 года Совет по конкуренции Литвы принял постановление, которым на ПАО "Газпром" был наложен штраф в размере более 123 млн литов. 30 июня 2014 года "Газпром" подал в Вильнюсский окружной административный суд жалобу с требованием об отмене указанного постановления Совета по конкуренции Литвы как необоснованного. 9 ноября 2015 года суд принял решение, которым отказал в удовлетворении жалобы ПАО "Газпром". 23 ноября 2015 года в Высший административный суд Литвы была подана апелляционная жалоба "Газпрома". Определением от 9 сентября 2016 года Высший админсуд передал рассмотрение дела расширенному составу судейской коллегии, а 22 декабря 2016 года принял решение, которым отклонил апелляцию "Газпрома". 25 января 2017 года "Газпром" подал в Высший административный суд Литвы ходатайство о возобновлении процесса.

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