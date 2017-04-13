ММК им. Ильича продолжает осваивать новые виды продукции для поставок в США - гендиректор

Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича (ММК, Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест", продолжает осваивать новые виды металлопродукции для поставок на внешние рынки, в том числе на перспективный рынок США.

"Расширяем рынки сбыта продукции комбината. Специально для заказчика из США впервые произвели опытную партию профильных труб. Изготовлены они по американскому стандарту ASTM А500/А500М из стали марки B. Необычность этого заказа в том, что размеры труб указаны были не в привычной для нас метрической системе, а дюймовой - 2Х2 дюйма. А это 50,8Х50,8 мм. Кроме того, заказчики предъявили повышенные требования к состоянию поверхности, торцов и сварочных швов", - написал генеральный директор меткомбината Юрий Зинченко на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

По его словам, заказ уже отправлен в Чикаго, штат Иллинойс. Пачки 20-футовых труб по 90 штук в каждой упакованы во влагостойкий ингибированный материал.

"На всех этапах, от производства, приемки труб по качеству, упаковки и отгрузки в порт наши специалисты отрабатывали схему выполнения ответственного заказа под будущие поставки промышленных партий", - пояснил гендиректор.

Как сообщалось, ММК им.Ильича в январе-марте текущего года нарастил выпуск общего проката, по оперативным данным, на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 661 тыс. тонн, стали - на 0,3%, до 716 тыс. тонн, но снизил чугуна – на 13,2%, до 783 тыс. тонн.

ММК в 2016 году нарастил выпуск общего проката, по предварительным данным, на 7% по сравнению с 2015 годом - до 2,472 млн тонн, производство стали за год возросло на 3,5% - до 2,737 тыс. тонн, чугуна – на 6,9%, до 3,815 млн тонн.

ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".