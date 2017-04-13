Страховые компании Украины в 2016г увеличили сбор чистых страховых премий на 18,4%, валовых - на 18,3%

Страховые компании Украины в 2016 году собрали чистые премии на сумму 26,464 млрд грн, что на 18,4% больше, чем в 2015 году, сообщается на сайте Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

Согласно информации регулятора, объем валовых страховых премий, собранных страховщиками за указанный период, составил 35,17 млрд грн (на 18,3% больше).

По данным комиссии, доли валовых страховых премий и чистых страховых премий в ВВП Украины остались на уровне 2015 года и составили 1,5% и 1,1% соответственно.

Нацкомфинуслуг отмечает, что валовые страховые премии увеличились почти по всем видам страхования, а именно: автострахование (КАСКО, ОСАГО, "Зеленая карта", рост на 1,406 млрд грн, или 17,9%), страхование грузов и багажа (на 819,2 млн грн, или на 23%), страхование имущества (на 656,2 млн грн, или 18,8%), страхование от огненных рисков и рисков стихийных бедствий (на 574,3 млн грн, или 29%), страхование жизни (на 569,5 млн грн, или 26%), медицинское страхование (на 426,3 млн грн, или 22,1%), страхование от несчастных случаев (на 301,6 млн грн, или 56,3%), страхование медицинских затрат (на 236,3 млн грн, или 48,2%), страхование кредитов (на 182,3 млн грн, или 52,3%).

Удельный вес чистых страховых премий в валовых страховых премиях за 2016 год равен уровню предыдущего года – 75,2%.

Как сообщается, страховщики за прошлый год выплатили 8,561 млрд грн чистых страховых выплат, что на 12,6% больше, чем годом ранее. При этом уровень чистых выплат сократился с 34% до 32,3%.

По данным Нацкомиссии, валовые страховые выплаты за 2016 год увеличились на 9,1% - до 8,84 млрд грн. Уровень валовых выплат снизился с 27,2% до 25,1%.

Согласно обнародованной информации, увеличение валовых страховых выплат произошло в большинстве основных системообразующих видов страхования, а именно: страхование кредитов (рост на 799,1 млн грн, или в 3,6 раза), автострахование (на 681,1 млн грн, или на 21,4%), страхование грузов и багажа (на 276,4 млн грн, или в 3,4 раза), медицинское страхование (на 142,9 млн грн, или на 11,9%). Вместе с тем валовые страховые выплаты сократились по страхованию финансовых рисков (на 467,2 млн грн, или на 33,3%), страхованию имущества (на 284,4 млн грн, или на 65,5%), страхованию жизни (на 73,3 млн грн, или на 14,9%).

Регулятор отмечает высокий уровень валовых и чистых страховых выплат по медицинскому страхованию (56,9% и 58,8% соответственно) и видам добровольного личного страхования (40,8% и 43,2%).

По данным Нацкомфинуслуг, операции исходящего перестрахования в 2016 году увеличились на 27,8% - до 12,669 млрд грн. При этом перестрахование внутри страны возросло на 18% - до 8,706 млрд грн, у перестраховщиков-нерезидентов - на 56,6%, до 3,962 млрд грн.

Полученные страховые премии от перестраховщиков-нерезидентов увеличились на 5,2% и составили 40,1 млн грн.

Сформированные страховые резервы к концу 2016 года выросли на 13,9% - 20,937 млрд грн. При этом резервы по страхованию жизни увеличились на 13,6% - до 7,828 млрд грн, технические резервы – на 14,1%, до 13,109 млрд грн.

Вместе с тем общие активы страховщиков сократились на 7,7% - до 56,076 млрд грн, объемы активов, определенных законодательством для представления средств страховых резервов, - на 3,7%, до 35,072 млрд грн. Объем уплаченных уставных капиталов уменьшился на 12,5% - до 12,662 млрд грн.

Регулятор также сообщает, что в 2016 году количество заключенных договоров страхования сократилось на 11,3% (на 23 млн договоров). При этом на 63,9% снизилось количество договоров по добровольным видам страхования, в том числе на 92,7% - по страхованию от огневых рисков, на 89,5% - по страхованию имущества, на 5,7% - по страхованию от несчастных случаев. В то же время количество договоров по обязательному страхованию увеличилось на 40,4% за счет роста количества договоров страхования от несчастных случаев на транспорте на 26,7%.

По данным Нацкомфинуслуг, общее количество страховых компаний по состоянию на 31 декабря 2016 года сократилось на 51 и составило 310, в том числе СК "life" - 39 (в 2015 году - 49), СК "non-life" - 271 (312).