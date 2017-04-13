Экономика

12:14 13.04.2017

НБУ намерен упростить взыскание средств со счетов налогоплательщиков при налоговом долге свыше 5 млн грн

Национальный банк Украины (НБУ) намерен разрешить взыскание средств со счетов налогоплательщиков без соответствующего судебного решения при налоговом долге более 5 млн грн, сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующие изменения в инструкцию о безналичных счетах в Украине в национальной валюте №22 от 21 января 2004 года обнародованы на веб-сайте НБУ для общественного обсуждения, внесения замечаний и предложений от физических, юридических лиц и их объединений.

"Изменения в инструкцию №22 предполагают приведение норм этого документа в соответствие с требованиями ст. 95 Налогового кодекса Украины. Согласно этим требованиям, взыскание средств со счетов налогоплательщика в банках при определенных условиях, в частности, если налоговый долг превышает 5 млн грн, будет осуществляться не только по решению суда, но и по решению руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа без обращение в суд", - объяснил Нацбанк.

ВАЖНОЕ

НБУ получил документы на согласование продажи украинской "дочки" Сбербанка

"Метинвест" сомневается, что "Северсталь", НЛМК или "Металлоинвест" рискнут поставлять ЖРС на НКТ, это повлечет санкции и потерю репутации

Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 26,8575 грн/$1

Электронный реестр возмещения НДС убирает возможности для злоупотреблений

Порошенко: Пока нет гарантий безопасности для вкладывания средств в инфраструктурные проекты на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Страховые компании Украины в 2016г увеличили сбор чистых страховых премий на 18,4%, валовых - на 18,3%

Суд вновь заблокировал внедрения MNP в Украине на несколько месяцев из-за жалобы "Диалинк"

Нефть стабильна в среду после снижения накануне, Brent торгуется на уровне $55,88 за баррель

Трамп назвал доллар "слишком сильным", вызвав снижение курса американской валюты

Новым CEO lifecell станет экс-гендиректор Turkcell на Северном Кипре Исмет Языджи

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
купить товары для животных на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА