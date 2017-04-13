Экономика

11:25 13.04.2017

Суд вновь заблокировал внедрения MNP в Украине на несколько месяцев из-за жалобы "Диалинк"

Высший хозяйственный суд Украины, рассмотрев кассационную жалобу ООО "Диалинк", отменил решения судов предыдущих инстанций о признании заключенным договора между Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР) и "Эс Ай Центр" по внедрению в стране MNP и отправил дело на новое рассмотрение, сообщается в пресс-релизе "Эс Ай Центр".

Согласно ему, из-за этого решения процесс внедрения MNP приостановлен минимум на несколько месяцев.

"Следует отметить, что приведенное выше судебное решение приостановило проект по внедрению MNP почти на финише: на этой неделе команда "Эс Ай Центр" планировала завершить процесс установки и настройки основного оборудования на площадке резервного центра обработки данных",- отмечается в пресс-релизе.

Ранее в УГЦР ожидали, что услуга MNP будет запущена в тестовом режиме уже в апреле 2017 года.

"Через три месяца, то есть ориентировочно в апреле, мы ожидаем, что услуга MNP будет запущена в тестовом режиме", - отмечал в январе исполнительный директор УГЦР Вадим Гулько.

Как сообщалось, УГЦР на конкурсе 5 января 2016 года отобрал ООО "Диалинк" для реализации проекта на внедрение услуги MNP из шести участников. Компания "Эс Ай Центр", не допущенная к оценочной фазе тендера, но подавшая почти вдвое более дешевую заявку, и ее партнер Teletech успешно обжаловали результаты конкурса в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ).

УГЦР решил отказаться от судебной тяжбы с АМКУ и выполнил всего его предписания, 21 апреля 2016 года определив победителем конкурса по MNP "Эс Ай Центр". После чего "Диалинк" подала около 20 судебных исков по обжалованию вышеуказанных решений, вследствие чего внедрение MNP было заблокировано на более чем полгода.

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