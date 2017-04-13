Экономика

10:09 13.04.2017

Трамп назвал доллар "слишком сильным", вызвав снижение курса американской валюты

Президент США Дональд Трамп считает, что доллар становится "слишком сильным", и хотел бы сохранения Федеральным резервом низких процентных ставок.

В интервью The Wall Street Journal президент также сообщил, что в очередном полугодовом докладе, который готовит Минфин, Китай не будет назван валютным манипулятором.

"Они не являются валютными манипуляторами", - сказал президент, который ранее резко критиковал Пекин за попытки искусственно получить преимущества в торговле с США.

Он не исключает также назначения Джанет Йеллен на новый срок после окончания ее полномочий в будущем году. "Мне она нравится. Я ее уважаю", - сказал президент.

В ходе предвыборной кампании Д.Трамп говорил, что может сменить главу ФРС.

"Мне нравится политика низких процентных ставок. Но, если говорить начистоту, я считаю, что доллар становится слишком сильным, в чем есть и моя вина, поскольку люди мне доверяют. Но, вы знаете, это имеет негативные последствия - и в итоге они будут. Есть хорошие вещи, связанные с сильным долларом, но, говоря попросту, самое приятное - это что это красиво звучит. Но, вы знаете, очень сложно конкурировать при сильном долларе и когда другие ребята - другие страны - девальвируют свои валюты. Сложно конкурировать нашим производителям", - сказал Д.Трамп.

Заявления Трампа вызвали снижение курса доллара в четверг. Американская валюта подешевела к иене, а курс евро вырос в один из моментов до $1,0647.

Евро в 8:44 кв торгуется в районе $1,0665, что совпадает с уровнем на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 116,33 иены по сравнению со 116,28 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 109,1 иены против 109,03 иены во вторник.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,12%.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, уменьшился на 0,15%.

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