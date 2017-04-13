Новым CEO lifecell станет экс-гендиректор Turkcell на Северном Кипре Исмет Языджи

Новым главным исполнительным директором мобильного оператора lifecell с 1 мая 2017 года, вместо Бурака Эрсоя, станет экс-гендиректор Turkcell на Северном Кипре Исмет Языджи.

Как сообщается в пресс-релизе оператора в четверг, И.Языджи занимал должность генерального директора Turkcell на Северном Кипре с 2015 года. До этого он возглавлял BeST, дочернюю компанию Turkcell в Беларуси.

"Исмет Языджи присоединился к компании Global Tower группы Turkcell в феврале 2009 года в качестве заместителя директора по продажам и развитию бизнеса. С 18 февраля 2010 года И.Языджи уже занимал должность заместителя генерального директора, а с 8 ноября 2010-го стал во главе Global Tower в качестве генерального директора компании", - отмечается в пресс-релизе компании.

Как сообщалось, предыдущий главный исполнительный директор мобильного оператора lifecell Бурак Эрсой покинет должность 1 мая 2017 года и продолжит свою карьеру в другой индустрии. Он был назначен 1 октября 2015 года.

lifecell является третьим по величине оператором мобильной связи в Украине. Его активная абонентская база на конец 2016 года составляла около 9,2 млн абонентов. По итогам прошлого года lifecell получила 928,3 млн грн чистой прибыли по сравнению с 4,439 млрд грн чистого убытка в 2015 году. Выручка оператора за 2016 год составила 4,838 млрд грн.

Турецкая Turkcell в 2015 году сконцентрировала 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.