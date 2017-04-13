Экономика

09:55 13.04.2017

Кабмин разрешил готовить убыточные шахты к ликвидации без выделения из состава угледобывающего предприятия

Кабинет министров Украины разрешил финансировать подготовку к ликвидации убыточных шахт без выделения их из состава действующего угледобывающего предприятия и без создания новых юрлиц.

Как сообщило Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, соответствующее решение правительство приняло на заседании в Киеве в среду.

"Это значительно сократит процесс подготовки к ликвидации и затраты на ее проведение, а имущество указанных шахт будет вовремя передаваться на ликвидацию", - отметили в Минэнергоугля.

Как сообщалось, премьер обязал Минэнергоугля к 26 апреля подготовить стратегию действий в угледобывающей отрасли.

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