Экономика

18:51 12.04.2017

"Укрзализныця" еще не подала повторно свои предложения о повышении тарифов на ж/д перевозки - Омелян

ПАО "Укрзализныця" еще не подало повторно свои предложения о повышении тарифов на железнодорожные перевозки, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем предложений "Укрзализныци", пока они их не предоставили", - сказал министр.

При этом он отметил, что "Укрзализныця" ранее давала свои предложения, но они не были поддержаны рядом министерств и возвращены на доработку в "Укрзализныцю".

Ранее министр заявлял, что в настоящее не ведутся какие-либо переговоры о повышении железнодорожных тарифов, в частности грузовых.

"О чем мы можем говорить, когда у руководства ("Укрзализныци" - ИФ) год нет видения, куда продвигать компанию. О повышении тарифов сейчас нет никаких разговоров вообще, поскольку говорить не о чем. Нет оснований, обоснований, цифр о том, что это даст для экономики страны, для бизнеса, каков будет кумулятивный эффект от повышения тарифов и куда пойдут деньги", - отмечал он.

Государственная регуляторная служба Украины ранее отказалась согласовывать проект приказа Мининфраструктуры, предусматривающий осуществление с февраля 2017 индексации тарифов на ж/д перевозку грузов в пределах страны на 25%, и решила создать совместную с бизнесом рабочую группу для определения компромиссной ставки повышения.

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