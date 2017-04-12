Coca-Cola инвестировала $490 млн за 25 лет присутствия в Украине

Американская компания Coca-Cola, один из крупнейших мировых производителей безалкогольных напитков, за 25 лет присутствия на украинском рынке по состоянию на конец 2015 года инвестировала $490 млн, что составляет 1% от общего объема прямых иностранных инвестиций в Украине, сообщила руководитель отдела стратегических исследований международной исследовательской компании GfK Ukraine Татьяна Сытник на форуме в среду.

В 2015 году объем инвестиций компании Coca-Cola в Украине составил $15 млн. При этом ее часть в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Украине составила 1,13%.

"Экономический эффект от деятельности системы компаний Coca-Cola в Украине мы называем "эффектом 12" , что означает, что каждая гривна добавочной стоимости Coca-Cola генерирует около 12 дополнительных гривен для украинской экономики", - отметил генеральный директор компании в Украине Константинос Спанудис.

При этом сумма всей добавочной стоимости, которая создана Coca-Cola в 2015 году оценивается на уровне 4,9 млрд грн, что составляет 0,25% ВВП и приблизительно равна плановому бюджету Одессы в 2015 году (4,6 млрд грн).

Взнос Coca-Cola в валовую добавочную стоимость пищевой промышленности в Украине в 2015 году составил 0,23% в общей валовой добавочной стоимость отрасли, 0,74% в оплате руда и 0,15% в налогах отрасли.

Согласно исследованиям GfK Ukraine за данный период Coca-Cola заплатила 140 млн грн налогов.

По объемам доходов в Украине среди 5,5 тыс. предприятий пищевой промышленности компания занимает 21 место.

В отчете отмечено, что производитель заказывает товары и услуги у 1,4 тыс. украинских компаний, в частности, по производству сахара, упаковочных материалов. При этом часть закупок у местных поставщиков составляет 72%. Продукцию компании продают в 87 тыс. розничных точек.

Официальное представительство компании Coca-Cola в Украине было открыто в 1992 году. Первый завод компании в Украине открылся во Львове в 1994 году. В 1998 году заработал завод компании "Кока-Кола Бевериджиз Украина" в г Бровары (Киевской области). Продукция компании распространяется через 21 дистрибьюторский центр.