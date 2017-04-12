Снижение портовых сборов в Украине вновь откладывается

Снижение портовых сборов в Украине, вероятно, произойдет до четвертого квартала 2017 года, тогда как прогнозировались более ранние сроки, в частности до апреля 2017 года.

Такой прогноз озвучил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Еще в апреле 2016 года Министерство инфраструктуры сообщало, что оно совместно с Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА) дорабатывает методику расчета портовых сборов, которая повысит конкурентоспособность украинских портов и их привлекательность среди грузовладельцев. Позже, в июне 2016 года Кабмин дал поручение Мининфраструктуры сформировать проект указанной методики и согласовать ее с представителями бизнеса.

В ноябре 2016 года первый заместитель министра Евгений Кравцов говорил, что новая методика расчета портовых сборов, учитывающая их снижение, будет утверждена к концу 2016 года, а В.Омелян отмечал, что портовые тарифы и сборы будут снижены минимум вдвое после имплементации новой методики расчета.

"До апреля 100% будет принято решение о снижении портовых сборов, надеюсь, что раньше", - говорил В.Омелян уже в январе 2017 года, в ходе встречи с бизнесом, организованной ЕБА. Но в марте 2017 года исполняющий обязанности руководителя госпредприятия "Администрация морских портов Украины" Райвис Вецкаганс уже обещал до 1 июля разработать указанную методику и представить документ на утверждение Кабинету министров.