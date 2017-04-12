Национальный банк Украины (НБУ) получил документы на согласование продажи украинской "дочки" Сбербанка консорциуму инвесторов, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка.

"НБУ 10 апреля получил от инвестора пакет документов для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Сбербанк". Согласно поданным документам, инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации – Саид Михайлович Гуцериев, который намерен приобрести 77,5% акций финучреждения", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время документы от С.Гуцериева зарегистрированы и находятся в обработке.

Как следует из поданных документов, в ближайшее время ожидается подача документов от еще одного инвестора – АО "Норвик Банка" (JSC "Norvik Banka", Латвия), который намерен приобрести 22,5% акций ПАО "Сбербанк".

Нацбанк напоминает, что согласно статье 34 закона Украины "О банках и банковской деятельности", центробанк рассматривает соответствующие документы в течение трех месяцев, с даты получения полного пакета документов. Во время рассмотрения документов, НБУ проверит соответствие деловой репутации инвестора требованиям, установленным нормативно-правовыми актами регулятора, его финансовое состояние и происхождение средств.

НБУ при этом имеет право запретить юридическому или физическому лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке в случаях, определенным указанной статьей.

Как сообщалось, Сбербанк России 27 марта объявил о продаже 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов, куда войдут латвийский Norvik Banka и беларуская частная компания. Сбербанк объявил о планах по продаже 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов, куда войдут латвийский Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Г.Гусельникову) и белорусская частная компания, соответствующий юридически обязывающий договор уже подписан. Позднее Norvik Banka уточнил, что основным покупателем украинского дочернего банка Сбербанка выступит сын владельца нефтяной компании "Русснефть" Михаила Гуцериева Саид. Сбербанк анонсировал, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2017 года. Позднее источник говорил журналистам, что банк может быть продан до конца мая.

Российский Сбербанк при этом официально заявил об уходе с украинского рынка.

Украинское ПАО "Сбербанк" (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основано в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России. По данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру активов (48,356 млрд грн) он занимал шестое место среди 93 действовавших в стране банков.