Экономика

17:49 12.04.2017

Лагард дала позитивный прогноз для мировой экономики, предупредила об угрозе протекционизма

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард дала оптимистичный прогноз роста мировой экономики, но предупредила о вреде протекционистских мер.

"После шести лет роста отстающими темпами мировая экономика набирает силу по мере того, как циклическое восстановление обещает рост рабочих мест, доходов и благосостояния, - сказала она во время выступления в Брюсселе. - Мы ждем наступления весны в глобальной экономике, и нам нельзя упускать такую возможность".

Столь оптимистичный тон сигнализирует о том, что МВФ может улучшить макроэкономические прогнозы в своем глобальном прогнозе, который будет опубликован 18 апреля. В январе МВФ ожидал роста мирового ВВП на 3,4% в текущем году после повышения на 3,1% в 2016 году.

Кроме того, К.Лагард выделила ряд рисков, включая политическую неопределенность в Европе и рост протекционистских настроений в мире. Ограничение торговых потоков станет "уроном, нанесенным самому себе", и негативно отразится на потребителях и работниках, сказала она.

Вместо того, чтобы принимать ограничительные меры, глава МВФ посоветовала странам с высоким дефицитом торгового баланса и странам, где наблюдается существенный профицит, расширить сотрудничество с целью устранения дисбаланса.

Ранее К.Лагард призвала страны увеличить инвестиции в НИОКР, чтобы обеспечить рост мировой экономики. По ее словам, если все индустриальные страны повысят инвестиции в НИОКР на 40%, рост мирового ВВП ускорится на 5% в ближайшей перспективе.

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