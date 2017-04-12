Экономика

17:46 12.04.2017

ГП "Антонов" обеспечит до конца 2017г. модернизацию президентского Ан-148

ГП "Антонов" (Киев) проведет до конца 2017 года модернизацию регионального реактивного пассажирского самолета Ан-148-100В, входящего в парк обсуживающего высших должностных лиц государства ГАП "Украина".

Согласно сообщению в системе ProZorro, объем заключенного на днях сторонами договора на проведение работ составил 28,16 млн грн.

В рамках модернизации планируется обновить ряд систем и оборудования самолета, включая, отдельное электронное оборудование, провести доработку салона для установки механизированного трапа у задней двери салона.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГП "Антонов", переданный на модернизацию по желанию заказчика региональный Ан-148-100В был произведен в июле 2011 года. До передачи в 2013 году в парк ГАП "Украина", самолет эксплуатировался в авиакомпаниях "Аэросвит" и "Международные авиалинии Украины".

Региональный реактивный Ан-148 нового поколения предназначен для перевозки до 75 пассажиров в базовой компоновке на расстояние до 4500 км. В числе конкурентных преимуществ самолета - возможность эксплуатации на грунтовых аэродромах, а также широкий климатический диапазон эксплуатации. Самолет оснащен двигателем Д-436-148, разработки ГП "Ивченко-Прогресс", производства ПАО "Мотор Сич" (оба Запорожье), возможно оснащение самолета западным двигателем.

По данным разработчика, на сегодняшний день в Украине и за рубежом в общей находятся в эксплуатации 35 самолетов Ан-148.

ГП "Антонов" ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. Предприятие сотрудничает с 76 странами мира. По решению правительства, с апреля 2015 года предприятие входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

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