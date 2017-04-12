Экономика

17:42 12.04.2017

Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 26,8575 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 26,8575 грн/$1 с 26,87 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,84-26,875 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,8757 грн/$ с 26,8938 грн/$ в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $293,06 млн, тогда как в предыдущий рабочий день составил $322,46 млн.

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