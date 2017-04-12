Украина с начала 2016/2017 МГ экспортировала 35 млн тонн зерновых

Украина с начала 2016/2017 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 12 апреля 2017 года экспортировала 35,029 млн тонн зерновых.

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия в среду, к настоящему времени экспортировано около 14,99 млн тонн пшеницы, 4,9 млн тонн ячменя, 14,93 млн тонн кукурузы.

Кроме того, на указанную дату экспортировано 299,4 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода, Украина в 2015/2016 МГ (июль-июнь) экспортировала 39,487 млн тонн зерна, что на 13,5% больше, чем в предыдущем сезоне.

По прогнозам Минагропрода, экспорт зерна в 2016/2017 МГ может составить около 40 млн тонн.