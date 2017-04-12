Ферма по выращиванию сома открыта в Киевской области

Ферма по выращиванию клариевого сома мощностью до 50 тонн рыбы в год открыта в Киевской области, сообщается на сайте Государственного рыбного агентства.

Согласно сообщению, на ферме выращивают сома по технологии РАС (рециркуляционной аквакультурной системе), которая создает оптимальные условия для быстрого роста рыбы.

"Каждый месяц на ферму доставляют 5 тыс. мальков сома из Одесской области. Далее они в течение одного месяца выращиваются в отдельной мальковой системе. И уже после сомов выпускают в отдельный бассейн для выращивания товарного веса. Для клариевого сома он составляет 800 - 1000 грамм", - отмечают в Госрыбагентстве.

Выращенная на этой ферме рыба будет реализовываться в основном на рынках. В планах - увеличение производства до 200 тонн в год и налаживание системы дистрибуции через торговые сети, а также переработка рыбы и производство копченой рыбы в вакуумной упаковке.

Ферма спроектирована и реализована командой Vismar Aqua под руководством бизнесмена Любомира Гайдамака.

Л.Гайдамака сначала занимался IT-предпринимательством, в настоящее время основатель компании Vismar Aqua, которая занимается созданием декоративных прудов, фильтрационных систем и комплексов для выращивания рыбы собственного производства. Предприниматель разводит карпов кои, промышленную рыбу – тиляпию, планирует - выращивать креветки и открыть устричную ферму. В перспективе - внедрять проекты "под ключ" и реализовывать продукцию под своей торговой маркой в национальных торговых сетях.

По данным Госрыбагентства, в Украине выращиванием клариевого сома занимаются около 50 ферм с производственными мощностями от 1 до 50 тонн в год.

Клариевий сом - это один из самых перспективных видов для интенсивного выращивания по технологии РАС.