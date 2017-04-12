Порошенко: Пока нет гарантий безопасности для вкладывания средств в инфраструктурные проекты на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев пока не может дать гарантий безопасности европейской стороне для вкладывания средств в инфраструктурные проекты на Донбассе.

"К сожалению, мы пока не можем дать гарантии нашим европейским партнерам, что пришло время безопасно вкладывать средства в Донбасс, ведь не все зависит от нас. Очень и очень актуальной, к сожалению, остается угроза военных действий со стороны РФ", - заявил он, выступая перед сотрудниками медучреждений в городе Кременная Луганской области.

По словам президента, украинская сторона будет делать все возможное для того, чтобы мир на Донбасс пришел политико-дипломатическим путем. "Уже реализованы несколько проектов, отстраиваются мосты, в том числе мосты в Донецкой и Луганской областях", - сказал П.Порошенко.