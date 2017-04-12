Экономика

17:17 12.04.2017

Порошенко: Пока нет гарантий безопасности для вкладывания средств в инфраструктурные проекты на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев пока не может дать гарантий безопасности европейской стороне для вкладывания средств в инфраструктурные проекты на Донбассе.

"К сожалению, мы пока не можем дать гарантии нашим европейским партнерам, что пришло время безопасно вкладывать средства в Донбасс, ведь не все зависит от нас. Очень и очень актуальной, к сожалению, остается угроза военных действий со стороны РФ", - заявил он, выступая перед сотрудниками медучреждений в городе Кременная Луганской области.

По словам президента, украинская сторона будет делать все возможное для того, чтобы мир на Донбасс пришел политико-дипломатическим путем. "Уже реализованы несколько проектов, отстраиваются мосты, в том числе мосты в Донецкой и Луганской областях", - сказал П.Порошенко.

ВАЖНОЕ

Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 26,8575 грн/$1

Электронный реестр возмещения НДС убирает возможности для злоупотреблений

Правительство контролирует проблему оттока трудовых кадров на работу в Европу - Кубив

Кабмин намерен в мае внести в Раду законопроект о технопарках – Гройсман

Желруда "Северстали" начала поступать в направлении Донецкой и Луганской областей – "Металл Эксперт"

ПОСЛЕДНЕЕ

Цены на нефть перешли к снижению, несмотря на падение запасов в США, Brent у $56 за баррель

Лагард дала позитивный прогноз для мировой экономики, предупредила об угрозе протекционизма

ГП "Антонов" обеспечит до конца 2017г. модернизацию президентского Ан-148

Украина с начала 2016/2017 МГ экспортировала 35 млн тонн зерновых

Комитет Рады по ТЭК подготовил законопроект по рынку электроэнергии к повторному второму чтению

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Солнцезащитные очки
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА