Экономика

17:15 12.04.2017

Правительство контролирует проблему оттока трудовых кадров на работу в Европу - Кубив

Правительство Украины знакомо с проблемой миграции украинцев на временные работы в страны Европы, и контролирует ее, утверждает первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Не секрет, что несколько миллионов людей выезжают на временные работы в Польшу, Словакию и дальше в европейские страны. Мы эту проблему знаем, мы ее контролируем, и я предлагаю, когда мы будем готовы по трудовым ресурсам, совместно с Нацкомитетом поддержки украинской промышленности провести совместное расширенное заседание по стратегии развития и формирования кадровой политики и резерва кадров", - отметил С.Кубив на заседании парламентского комитета по экономической политике в среду.

Он подчеркнул необходимость повышения заработной платы работникам для их удержания на работе в Украине.

"Хочу сказать важную истину по кадрам: мы должны платить больше и то, что правительство подняло минимальную заработную плату до 3200 грн, а средняя заработная плата должна балансироваться с ближними странами Центральной Европы, тогда мы сможем удержать людей", - отметил первый вице-премьер.

Он сообщил, что вопрос кадров сегодня текущий и сложный, и вопрос трудовых ресурсов, который в перспективе на 5-10 лет, рассматривался и на заседании Нацкомитета развития промышленности.

"Положение сложное и критическое для нашего государства, особенно в период упрощенного безвиза. По кадрам – прежде всего надо упростить ведение бизнеса, и приоритетным должно стать упрощение получения разрешений на организацию бизнеса", - сказал С.Кубив.

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