Минфин до конца мая разработает окончательный план мер для завершения оздоровления ПриватБанка
Министерство финансов Украины до конца мая одобрит решение относительно окончательных шагов для завершения оздоровления ПриватБанка.
Это предусмотрено утвержденным Кабинетом министров во время очередного заседания 12 апреля планом мер в рамках Письма о намерениях правительства и Национального банка Украины (НБУ) к Международному валютному фонду (МВФ) и Меморандума об экономической и финансовой политике от 2 марта 2017 года.
План мер по завершению оздоровления финучреждения, созданный на основе комплексной проверки и бизнес-плана банка, разработанного его наблюдательным советом и правлением, будет включать покрытие дополнительной потребности в капитале.
Как сообщалось, обновленный меморандум Украины с МВФ предполагает выпуск государством в 2017 году облигаций на сумму до 98 млрд грн, или 3,6% ВВП, для докапитализации банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В то ж время в них отсутствует уточнение относительно предполагаемых банков и сумм, на которую будет докапитализирован ФГВФЛ.
Правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации финучреждения, вследствие чего государство получило 100% в его капитале. Для этого Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд грн, из которых на 9,8 млрд грн – в 2017 году.
В начале февраля 2017 года глава правления ПриватБанка Александр Шлапак допустил необходимость очередной докапитализации финучреждения после завершения аудита его капитала.
ПриватБанк намерен уведомить Минфин и НБУ о сумме требуемой докапитализации в начале апреля. По данным главы банка, указанная сумма будет включать как кипрские, так и крымские активы финучреждения.