SAP планирует занять доминирующее положение в сегменте ERP для малого и среднего бизнеса в Украине

Германская SAP SE, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, объявила об активизации своей деятельности в Украине в сегменте ERP-решений для малого и среднего бизнеса. Совместно со своим партнером - BDO в Украине, компания анонсировала вывод на рынок страны нового продукта – локализованной версии решения SAP Business One

"Мы очень давно работали в этом сегменте с крупным бизнесом, но понимаем, что малым и средним предприятиям нужен другой софт: проще и быстрее во внедрении, проще для понимания и дешевле, потому мы создали SAP Business One и сегодня представляем эту систему с украинской локализацией", - рассказал региональный директор SAP Business One в странах Центральной и Восточной Европы Кристиан Экс на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По словам управляющего директора SAP в Украине и Грузии Максима Матяша, адаптацией финансово-бухгалтерского модуля под отечественные стандарты и законодательство занималась компания BDO в Украине, она же на сегодняшний день является основным партнером компании по развитию и продвижению продукта в Украине.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", президент BDO в Украине Алла Савченко, отметила, что SAP Business One может занять доминирующее положение в сегменте ERP для малого и среднего бизнеса в Украине. "60% за 5 лет – да, это моя смелая мечта, но мы в нее верим", - заявила она. Представители SAP, в свою очередь, отметили, что не считают эту цифру нереальной.

В настоящее время BDO запустила курс Academy SAP Business One для подготовки профессиональной базы консультантов по продукту, развивает партнерскую сеть и планирует открыть еще несколько региональных офисов.

Как отметили представители BDO, на сегодняшний день стоимость лицензии SAP Business One составляет 9,9 тыс. грн, лицензия для использования облачной версии – 450 грн в месяц за одного пользователя. "Однако мы работаем для того, чтобы уменьшить эти суммы", - отметила А.Савченко.

На сегодняшний день доминирующее положение в сегменте ERP для малого и среднего бизнеса в Украине занимает российская компания "Фирма "1С" с одноименной продукцией.

SAP SE - один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. Решениями и сервисами SAP пользуются более 345 000 клиентов. На украинский рынок компания вышла в 1995 году. Ее клиентами являются более 250 государственных организаций, а также предприятий нефтегазового, энергетического, металлургического сектора. В национальном офисе компании работает более 100 человек.

BDO - пятая по величине мировая сетью аудиторских и консалтинговых компаний из более чем 64 000 сотрудниками в 154 странах. BDO в Украине работает с 1997 года и предоставляет украинским клиентам услуги по аудиту, консалтингу, налоговые и юридические услуги, консультации по управлению и IT, финансовые консультации и прочее. До 200 сотрудников работают в офисах, расположенных в Киеве, Днепре, Львове и Одессе.