Экономика

15:48 12.04.2017

Собрание членов МТСБУ избрало новый президиум

Общее собрание членов Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) 12 апреля пакетным голосованием избрало новый состав президиума и ревизионной комиссии.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в президиум Бюро вошли страховые компании: "АХА Страхование", НАСК "Оранта", "Украинская страховая группа", "Галицкая", "Арсенал-страхование", "Уника", "Провидна".

Кроме того, кандидатами в члены президиума были избраны: "АСКО-Донбасс Северный", "ПЗУ Украина".

Членами ревизионной комиссии стали страховые компании: "Украинский страховой стандарт", "Европейский страховой альянс", "Оранта-Сич", "ИНГО Украина", Просто-страхование.

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