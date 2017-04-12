"ЛЭО" в марте вынужденно поставило на НКТ электроэнергию почти на 210 млн грн

ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО), по оперативной информации, в марте 2017 года вынужденно поставило на временно неконтролируемую территорию (НКТ) электроэнергию на сумму почти 210 млн грн.

Согласно пресс-релизу облэнерго, крупнейшими должниками компании являются "Алчевский металлургический комбинат" (1 млрд грн), "ДТЭК Ровенькиантрацит" (2 млрд грн), "ДТЭК Свердловантрацит" (0,5 млрд грн), "Краснодонуголь" (0,18 млрд грн).

В "ЛЭО" напоминают, что компания неоднократно сообщала о возникшей ситуации в самые различные инстанции и в высшие эшелоны власти, включая премьер-министра, но эти обращения ничего не дали.

"В компании надеются, что благоразумие все же победит и будет организовано совещание, как минимум, на уровне вице-премьера для конструктивного рассмотрения проблемных вопросов энергоснабжения Луганской области", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее генеральный директор "ЛЭО" Владимир Грицай сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что НКРЭКУ отказала компании в выдаче новых лицензий для работы только в подконтрольной Украине части Луганской области (сейчас лицензионная территория "ЛЭО" охватывает и неподконтрольные районы, платежей с которых компания не получает).

Как сообщалось, "ЛЭО" не контролирует энергораспределяющие активы во временно неподконтрольной властям Украины части Луганской области. В то же время, по решению правительства на компанию возлагаются долги за переток электроэнергии на НКТ. Компания неоднократно предлагала ограничить переток, или оплачивать такие поставки за счет бюджета, однако никаких решений в этом направлении принято не было.

"ЛЭО" входит в группу компаний "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, осуществляет деятельность в Луганской области.