Экономика

15:41 12.04.2017

Выручка от мобильных приложений в мире подскочила на 40% в 2016 году

Число скачиваний мобильных приложений в мире выросло на 15% в 2016 году, при этом выручка в сегменте подскочила на 40%, сообщает сайт китайского телеканала CCTV со ссылкой на исследование компании NewZoo.

Почти треть мировой выручки от приложений получена в Китае - $12 млрд. Китайские пользователи принесли разработчикам приложений на платформе iOS 40% выручки ($5 млрд), продажи приложений для Android составили $7 млрд.

Отмечается, что китайский пользователь в среднем пользуется 40 приложениями хотя бы раз в месяц - это намного больше, чем в среднем в мире. При этом число интернет-пользователей в Китае в 2015 году достигло 668 млн человек, и 90% из них выходят в сеть со своих мобильных устройств.

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