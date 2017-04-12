Инвестсовет запланировал свое первое заседание на осень

Первое заседание Национального инвестиционного совета запланировано на осень, сообщила глава офиса инвестсовета Юлия Ковалив.

"На сегодня завершается формирование состава и первое заседание инвестиционного совета мы ожидаем осенью", - сказала она информационному агентству "Интерфакс-Украина" на форуме в среду.

По ее словам, работа офиса инвестиционного совета уже ведется и направлена на получение до конца этого года ряда инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры и возобновляемой энергетики.

"У нас недавно была продуктивная встреча с General Electric Transportation, которая очень заинтересована в совместном проекте вместе с "Укрзализницей" по модернизации локомативного парка. Мы видим также сегодня ряд других крупных международных компаний, заинтересованных в реализации больших инвестиционных проектов, как в энергетике, так и в инфраструктуре", - отметила она.

Также она отметила заинтересованность одного из крупнейших портовых операторов – DP World в потенциальной концессии украинских портов.

Кроме того, она выразила надежду на скорейшее принятие ряда законопроектов, которые будут способствовать привлечению крупных инвесторов в Украину.

"Это и закон "О концессиях" – закон, который изменит систему корпоративного управления. Мы ожидаем, что завтра (в четверг – ИФ) Верховная Рада поддержит его во втором чтении, также это новый закон о приватизации, который станет значительными шагом для того, чтобы уже до конца года получили несколько больших проектов, реализация которых также начнется до конца 2017", - сказала она.