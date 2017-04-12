Экономика

15:40 12.04.2017

Инвестсовет запланировал свое первое заседание на осень

Первое заседание Национального инвестиционного совета запланировано на осень, сообщила глава офиса инвестсовета Юлия Ковалив.

"На сегодня завершается формирование состава и первое заседание инвестиционного совета мы ожидаем осенью", - сказала она информационному агентству "Интерфакс-Украина" на форуме в среду.

По ее словам, работа офиса инвестиционного совета уже ведется и направлена на получение до конца этого года ряда инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры и возобновляемой энергетики.

"У нас недавно была продуктивная встреча с General Electric Transportation, которая очень заинтересована в совместном проекте вместе с "Укрзализницей" по модернизации локомативного парка. Мы видим также сегодня ряд других крупных международных компаний, заинтересованных в реализации больших инвестиционных проектов, как в энергетике, так и в инфраструктуре", - отметила она.

Также она отметила заинтересованность одного из крупнейших портовых операторов – DP World в потенциальной концессии украинских портов.

Кроме того, она выразила надежду на скорейшее принятие ряда законопроектов, которые будут способствовать привлечению крупных инвесторов в Украину.

"Это и закон "О концессиях" – закон, который изменит систему корпоративного управления. Мы ожидаем, что завтра (в четверг – ИФ) Верховная Рада поддержит его во втором чтении, также это новый закон о приватизации, который станет значительными шагом для того, чтобы уже до конца года получили несколько больших проектов, реализация которых также начнется до конца 2017", - сказала она.

ВАЖНОЕ

Решение членов набсовета "Нафтогаза" о продолжении работы в нем будет персональным – член набсовета Ковалив

"ЛЭО" начало полноценную передачу э/э в Станицу Луганскую по новой ЛЭП

"ЛЭО" в марте вынужденно поставило на НКТ электроэнергию почти на 210 млн грн

Кабмин утвердил план мер в рамках соглашения с МВФ и обязал все министерства ежемесячно отчитываться о выполнении

Желруда "Северстали" начала поступать в направлении Донецкой и Луганской областей – "Металл Эксперт"

ПОСЛЕДНЕЕ

Минфин до конца мая разработает окончательный план мер для завершения оздоровления ПриватБанка

МАУ вводит требование о предоставлении пассажирами персональных данных

SAP планирует занять доминирующее положение в сегменте ERP для малого и среднего бизнеса в Украине

Количество погибших на производстве в Украине с начала года снизилось почти на четверть

Крупные компании США вывели $1,6 трлн в оффшор - Oxfam

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog4517.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА