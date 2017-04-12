Экономика

15:01 12.04.2017

Кабмин утвердил план мер в рамках соглашения с МВФ и обязал все министерства ежемесячно отчитываться о выполнении

Кабинет министров Украины утвердил план мер в рамках Письма о намерениях правительства и Национального банка Украины (НБУ) к Международному валютному фонду (МВФ) и Меморандума об экономической и финансовой политике от 2 марта 2017 года.

Соответствующее решение принято правительством во время очередного заседания 12 апреля.

Кроме того, Кабинет министров поручил Министерству экономического развития и торговли Украины, Министерству социальной политики, Государственной фискальной службе, Министерству энергетики и угольной промышленности, Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Национальной комиссии госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (по согласию), Министерству юстиции, НАК "Нафтогаз-Украины", Министерству здравоохранения, Министерству аграрной политики и продовольствия, Фонду госимущества, НБУ (по согласию), Государственной регуляторной службе ежемесячно предоставлять Министерству финансов отчет о состоянии выполнения плана мер в соответствие с утвержденной формой.

Сроки выполнения мер программы соответствуют срокам, установленным ранее в Меморандуме с МВФ, несмотря на то, что некоторые из них уже истекли.

Как сообщалось, МВФ 5 апреля обнародовал Меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF на своих сайтах во вторник.

Помимо этого, обнародованный меморандум содержат дополнительное письмо от 29 марта, подписанное президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины, в котором они описывают влияние на ситуацию в связи с блокадой неконтролируемых территорий и решением Фонда отложить рассмотрение вопроса о выделении 4-го транша кредита EFF на $1 млрд, предварительно назначенного на 20 марта.

Обнародованные Фондом материалы также содержат три отдельных исследования: коррупция и ее влияния на экономический рост; необходимость реформирования пенсионной системы Украины; а также переход к инфляционному таргетированию и улучшению денежно-кредитной политики.

Подробнее в формате *.pdf: план мер

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