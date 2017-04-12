Грузия до конца года не будет закупать российский газ - глава Минэнерго

Вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил, что соглашение с "Газпромом" дает стране возможность не зависеть от российского газа, поскольку получаемые средства от его транзита в Армению позволяют закупать газ у Азербайджана.

"До конца текущего года весь необходимый объем природного газа будет получен из Азрбайджана", - сказал К.Каладзе журналистам в среду, комментируя изменения, внесенные Минэнрего в прогнозный баланс газа на 2017 год.

При этом он отметил, что у Грузии есть возможность приобретать газ как у Азербайджана, так и у Ирана. "На сегодняшний день мы решили полностью загрузиться азербайджанским природным газом", - заявил министр.

По его словам, по истечении двухлетнего договора с "Газпромом" Грузия будет иметь более твердые позиции, так как к тому времени будет построено газовое хранилище, что даст возможность меньше зависеть от российского газа.

В январе-марте объем газа, полученного Грузией из России, составил 100 млн куб. м., в том числе в феврале было получено 70 млн куб. м. Новый договор Грузии с "Газпром экспортом" об условиях транзита газа в Армению предусматривает переход на денежную оплату стоимости транзита.

Компания гарантирует оплату транспортировки газа через территорию Грузии в 2017-2018 гг. в объеме 2-2,2 млрд куб. м в год, а также поставку газа в Грузию "на гибких условиях, по цене на $30 за 1000 куб. м ниже, чем в 2016 году", то есть за $185. При этом не разглашается цена самого транзита, являющаяся коммерческой тайной.

Согласно договору, в 2017 году "Газпром" оплатит транзит газа по смешанной системе - частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году - только денежными расчетами.

В этом году Грузия планирует получить 2,457 млрд куб. м газа, из них поставки из Азербайджана будут составлять 2,347 млрд (95,5%).

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