Украина за 3 мес.-2017 увеличила потребление электроэнергии на 1,1%

Потребление электроэнергии в Украине в январе-марте 2017 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 1,1% (на 467,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 41,138 млрд кВт-ч, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за три месяца возросло на 2,7% (на 857,1 млн кВт-ч) – до 32,577 млрд кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь увеличила потребление электроэнергии на 2,7% – до 12,773 млрд кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 7 млрд 94,1 млн кВт-ч (+1,5% к январю-марту-2016), топливная – 980,8 млн кВт-ч (+3,6%), машиностроительная – 1 млрд 201,5 млн кВт-ч (+14,2%), химическая и нефтехимическая – 692,2 млн кВт-ч (-19,8%), пищевая и перерабатывающая – 1 млрд 74,6 млн кВт-ч (+9,9%), строительных материалов – 450,5 млн кВт-ч (+2,7%), другая – 1 млрд 278,5 млн кВт-ч (+9,3%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 921,4 млн кВт-ч (+9,5%), транспортные – 1 млрд 939,4 млн кВт-ч (+4,9%), строительные – 304,1 млн кВт-ч (+28,6%).

Население страны в январе-марте 2017 года потребило 10 млрд 320,6 млн кВт-ч (-0,5%), коммунально-бытовые потребители – 4 млрд 347,4 млн кВт-ч (+1,9%), другие непромышленные потребители – 1 млрд 971,1 млн кВт-ч (+15,2%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам января-марта 2017 года осталась на прошлогоднем уровне 39,2%, тогда как доля населения уменьшилась с 32,7% до 31,7%.

В марте-2017 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь снизилось на 2,3% (на 305,3 млн кВт-ч) по сравнению с мартом 2016 года – до 12,792 млрд кВт-ч, а без учета технологических потерь – возросло на 1% (на 99,7 млн кВт-ч), до 10 млрд 357,6 млн кВт-ч.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2016 году с учетом технологических потерь в сетях сократилось на 0,8% (на 1 млрд 139,9 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом – до 149,346 млрд кВт-ч, без учета – на 0,9% (на 1 млрд 69,6 млн кВт-ч), до 117 млрд 657,3 млн кВт-ч.