Кабмин назначил конкурс на главу Госгеонедр - Семерак

Кабинет министров Украины объявил конкурс на должность главы Государственной службы геологии и недр Украины.

Как сообщил журналистам министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Наконец объявили конкурс на главу Геослужбы", - сказал он после заседания правительства в среду.

Как сообщалось, Кабмин в декабре 2014 года уволил возглавлявшего Госгеонедра с мая 2014 года Дмитрия Кащука, временно возложив в январе 2015 года выполнение обязанностей главы службы на директора департамента организационно-аналитической работы и управления персоналом Госгеонедр Николая Бояркина.

Госгеонедр формирует и реализует государственную политику в сфере геологического изучения и рационального использования недр.