Экономика

13:51 12.04.2017

Кабмин назначил конкурс на главу Госгеонедр - Семерак

Кабинет министров Украины объявил конкурс на должность главы Государственной службы геологии и недр Украины.

Как сообщил журналистам министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Наконец объявили конкурс на главу Геослужбы", - сказал он после заседания правительства в среду.

Как сообщалось, Кабмин в декабре 2014 года уволил возглавлявшего Госгеонедра с мая 2014 года Дмитрия Кащука, временно возложив в январе 2015 года выполнение обязанностей главы службы на директора департамента организационно-аналитической работы и управления персоналом Госгеонедр Николая Бояркина.

Госгеонедр формирует и реализует государственную политику в сфере геологического изучения и рационального использования недр.

ВАЖНОЕ

Кабмин утвердил план мер в рамках соглашения с МВФ и обязал все министерства ежемесячно отчитываться о выполнении

Желруда "Северстали" и "Металлоинвеста" начала поступать на заводы Донецкой и Луганской областей - Металл Эксперт

"Укрзализныця" опровергает мнение министра о неэффективной работе менеджмента, мотивируя показателями работы

Кабмин продлил чрезвычайные меры на рынке электроэнергии

"Укравтодор" создаст "черный список" подрядчиков дорожных работ

ПОСЛЕДНЕЕ

ОПЕК улучшила прогноз нефтедобычи странами не-ОПЕК в 2017г на 180 тыс. б/с, по США улучшен на 200 тыс. б/с

Грузия до конца года не будет закупать российский газ - глава Минэнерго

Украина за 3 мес.-2017 увеличила потребление электроэнергии на 1,1%

Украина за 3 мес.-2017 увеличила производство электроэнергии на 1,5%

АМКУ рекомендовал ОГА усилить контроль над тарифами на автобусные перевозки

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА