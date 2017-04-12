Украина за 3 мес.-2017 увеличила производство электроэнергии на 1,5%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-марте 2017 года увеличилось на 1,5% (на 614,1 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 42 млрд 909,9 млн кВт-ч, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Атомные электростанции (АЭС) за три месяца месяце нарастили выработку электроэнергии на 4,1% – до 23,785 млрд кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 10 млрд 621,5 млн кВт-ч (+16,9% к январю-марту 2016-го), Южно-Украинской – 4,801 млрд кВт-ч (+13%), Ривненской – 4 млрд 9,6 млн кВт-ч (-23,8%), Хмельницкой – 4 млрд 352,9 млн кВт-ч (+2,5%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки снизили выработку на 8% – до 15 млрд 169,6 млн кВт-ч. В том числе, генкомпании ТЭС уменьшили производство на 7% – до 11 млрд 111,3 млн кВт-ч, а ТЭЦ и КУ – на 10,8%, до 4 млрд 58,3 млн кВт-ч.

Гидроэлектростанции (ГЭС и ГАЭС) в январе-марте-2017 увеличили производство на 47,3% – до 3 млрд 179,5 млн кВт-ч, тогда как блок-станции сократили выработку на 11% – до 364 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за указанный период возросло на 6% – до 411,8 млн кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 55,4% (в январе-марте 2016 года – 54%), ТЭС и ТЭЦ и КУ – 35,4% (39%), ГЭС и ГАЭС – 7,4% (5,1%), блок-станций – 0,8% (1%), альтернативных источников – 1% (0,9%).

Производство электроэнергии в ОЭС Украины в марте 2017 года уменьшилось на 3% (на 405,1 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года – до 13,293 млрд кВт-ч. Наибольшее снижение выработки зафиксировано ГК ТЭС (на 30,6% или 1 млрд 138,4 млн кВт-ч).

Отпуск тепловой энергии за три месяца 2017 года сократился на 7,4% (на 841,9 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 10 млн 508,9 тыс. Гкал, в т.ч. в марте – на 28,4% (на 903,6 тыс. Гкал), до 2 млн 281,6 тыс. Гкал.

Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2016 году сократилось на 1,8% (на 2,848 млрд кВт-ч) по сравнению с 2015 годом – до 154 млрд 817,2 млн кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 80,950 млрд кВт-ч (-7,6%), ГК ТЭС – 49 млрд 902,3 млн кВт-ч (+1%), ТЭЦ – 6 млрд 709,3 млн кВт-ч (+10,4%), ГЭС и ГАЭС – 9 млрд 118,8 млн кВт-ч (+33,9%), коммунальные ТЭЦ и блок-станции – 6 млрд 576,8 млн кВт-ч (+6,5%), ВЭС, СЭС и биомасса – до 1,560 млрд кВт-ч (-2%).