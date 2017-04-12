Кабмин обязал энергоснабжающие компании компенсировать ОСМД и ЖСК затраты на содержание внутридомовых сетей

Кабинет министров Украины обязал энергоснабжающие компании компенсировать объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительным кооперативам (ЖСК) затраты на содержание внутридомовых электросетей.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

"У нас есть большое количество ОСМД, имеющих в собственности внутридомовые электросети, которые также уплачивают тариф на содержание этих внутридомовых сетей. Мы возвращаемся к практике, когда энергетики возмещают совместным собственникам содержание этих внутридомовых сетей. Меняем систему во избежание двойного начисления в тарифе за обслуживание внутридомовых сетей. Это позволит усилить ОСМД и ЖСК", - сказал вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Он уточнил, что сегодняшним решением Кабмин вносит изменения к постановлению о порядке формирования тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий.

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