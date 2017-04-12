Экономика

12:43 12.04.2017

"Укравтодор" создаст "черный список" подрядчиков дорожных работ

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") создаст так называемый "черный список" подрядчиков, некачественно выполняющих дорожные работы.

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Славомир Новак на заседании Кабинета министров Украины в Киеве в среду.

"Хочу отметить: не будем закрывать глаза на ошибки и дефекты. Государство не для того выделяет финансовые ресурсы, чтобы люди ездили по некачественным дорогам. Мы меняем подход и уделяем больше внимания качеству. Ответственность за технические дефекты на 100% ляжет на подрядчиков. Планируем создать "черный список", в который будут внесены подрядчики, которые не ликвидируют дефекты", - констатировал он.

В свою очередь, глава правительства Владимир Гройсман отметил готовность Кабмина инвестировать в удовлетворительное качество дорог в стране.

"Но если мы будем видеть халтуру, терпеть это не будем. Поэтому подчеркиваю: ваш подход полностью поддерживается правительством. Работайте смело, халтурщиков выводите за пределы, мы будем делать их самыми популярными. Давайте их перечень, о них будет знать вся страна", - обратился он к С.Новаку.

В.Гройсман также поддержал идею смены контроля качества, отметив, что в этом вопросе нужно опираться на общественное мнение.

"Продолжайте эту работу. Думаю, раз в две-три недели будете информировать с этой трибуны, чтобы вся страна понимала происходящее и задачи, стоящие перед "Укравтодором". Спасибо, продолжайте. Вы имеете 100%-ную поддержку", - сказал премьер-министр.

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