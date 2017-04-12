"Укрзализныця" после почти 2-летнего перерыва выставила на продажу 46 тыс. тонн металлолома во исполнение поручения правительства

"Укрзализныця" после почти 2-летнего перерыва выставила на продажу 46 тыс. тонн металлолома во исполнение поручения правительства

Киев. 12 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – ПАО "Укрзализныця" выставила на продажу через тендер два лота лома черных металлов объемами 24 тыс. тонн и 22 тыс. тонн в рамках во исполнение поручения Кабинета министров Украины протокольного поручения наблюдательному совету компании о реализации скопившегося на предприятиях железной дороги металлолома через электронные системы с преимущественным правом закупки металлургическими предприятиями страны.

Как сообщает "Укрзализныця" в тендерной информации, организатор аукциона - ООО "ТАБ ЮА".

Начальная цена продажи первого лота (24 тыс. тонн) - 122,760 млн грн, или 5,115 тыс. грн за тонну, второго лота (22 тыс. тонн) - 116,930 млн грн, или 5,315 тыс. грн/тонна.

Срок подачи заявок на участие - 21 апреля 2017г включительно, дата проведения торгов - 25 апреля, минимальный шаг аукциона - 1%.

Гарантийный взнос участников - 10% первоначальной стоимости лота.

Согласно приложенному перечню документов, в тендере могут принимать участие специализированные металлургические предприятия.

"Укрзализныця" предлагает два возможных варианта договора, которые отличаются условиями предварительной оплаты: 50% - для предприятий, который предоставят копии договоров, подтверждающие, что метпредприятие является поставщиком продукции для "Укрзализныци" и предприятий ж/д транспорта Украины на протяжении последних трех лет, 100% - для метпредприятий, которые не осуществляли поставку продукции для "Укрзализныци" на протяжении последних трех лет.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 1 марта текущего года дал протокольное поручение наблюдательному совету ПАО "Укрзализныця" рассмотреть вопрос реализации скопившегося на предприятиях железной дороги металлолома через электронные системы с преимущественным правом закупки метпредприятиями страны.

Соответствующее предложение на заседании правительства внес первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов. При этом он отметил, что данное протокольное решение вносится на основании состоявшегося во вторник совещания с металлургами под руководством премьер-министра - об обеспечении отечественных металлургических предприятий металлоломом.

"По результатам совещания наблюдательному совету ПАО "Укрзализныця" с целью защиты интересов предприятий отечественной металлургической промышленности рассмотреть на своем заседании вопрос о реализации металлолома с использованием электронных систем с предоставлением преимущества (на покупку - ИФ) отечественным предприятиям", - зачитал проект решения М. Нефедов.

Кроме того, сообщалось, что глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун заявил, что в 2107 году "Укрзализныця" начинает продажу металлолома, планирует продать 130 тыс. тонн.

Ранее эксперты оценивали общие запасы лома "Укрзализныци" на уровне 400-450 тыс. тонн.