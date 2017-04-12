Tesco увеличила годовую выручку впервые за 7 лет, результаты превысили ожидания

Крупнейший британский ритейлер Tesco Plc получил прибыль выше ожиданий по итогам 2016-2017 финансового года и зафиксировал рост годовой выручки впервые за семь лет, компания намерена продолжать успешную стратегию.

Как сообщается в пресс-релизе ритейлера, скорректированная операционная прибыль Tesco за 12 месяцев, завершившихся 25 февраля 2017 года, подскочила на 29,9% - до 1,28 млрд фунтов стерлингов ($1,6 млрд).

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали 1,26 млрд фунтов.

Годовая выручка увеличилась на 4,3%, до 49,9 млрд фунтов.

Органический рост прибыли составил 24,9%, выручки - 1,1%.

Сопоставимые продажи Tesco в Великобритании повысились на 0,9% в прошлом фингоду, в том числе продуктов питания - на 1,3%.

Доналоговая прибыль уменьшилась с 202 млн фунтов до 145 млн фунтов из-за списаний в размере 235 млн фунтов, связанных с выплатой штрафа за завышение показателей прибыли в 2014 году.

Рентабельность по операционной прибыли увеличилась с 1,8% до 2,3%, компания подтвердила планы поднять этот показатель до 3,5-4% к концу 2019-2020 фингода.

Чистый долг Tesco сократился на 27% за год.

Стоимость стандартной продуктовой корзины в Tesco снизилась на 6% с сентября 2014 года, но наряду с этим компания сократила число рекламных акций и распродаж почти на треть.

"Сегодня наши цены ниже, наш ассортимент проще, а наши услуги и доступность стали лучше, чем когда-либо", - заявил гендиректор компании Дейв Льюис.

В текущем фингоду ритейлер собирается уменьшить затраты на 1,5 млрд фунтов. В пресс-релизе отмечается, что компания уже сэкономила 226 млн фунтов из этой суммы.