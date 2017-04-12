"Укрнафта" выставит на аукционе 20 апреля 259,3 тыс. тонн нефти

ПАО "Укрнафта" 20 апреля выставит на торги "Украинской межбанковской валютной биржи" (УМВБ) 259,3 тыс. тонн нефти по стартовой цене 11 тыс. 971,67 грн за тонну (с НДС), что на 0,4% ниже цены продажи последнего результативного аукциона 27 марта.

Согласно сообщению на сайте биржи, помимо "Укрнафты", на торгах будет предложено 28,3 тыс. тонн нефти других производителей. В частности, СД №35/4 – 16 тыс. тонн, СП "Укркарпатойл Лтд." – 8,9 тыс. тонн, "Бориславская нафтова компания" – 2 тыс. тонн, ЧАО "Галс-К" – 1,4 тыс. тонн.

В тот же день "Укрнафта" выставит на продажу на УМВБ 3,86 тыс. тонн газоконденсата по стартовой цене 12 тыс. 942,73 грн/тонна (с НДС).