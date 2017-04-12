Турция активно покупает пшеницу в странах Балтии, Венгрии, Германии и Украине - эксперт

Турция, ужесточившая с 15 марта условия ввоза российской пшеницы, теперь активно закупает ее в странах Балтии, Венгрии, Германии и Украине, сообщил "Интерфаксу" замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО "Русагротранс" Игорь Павенский.

По предварительным данным, за минувший месяц РФ экспортировала 2,8 млн тонн пшеницы, что в 1,7 раза больше, чем в марте 2016 года (1,71 млн тонн).

В целом экспорт зерна составил около 3,7 млн тонн против 2,77 млн тонн в марте 2016 года. В том числе поставки ячменя снизились до 148 тыс. тонн с 299 тыс. тонн в марте прошлого года, кукурузы - до 635 тыс. тонн с 703 тыс. тонн соответственно.

Экспорт в апреле И.Павенский, по-прежнему, оценивает в 3,07 млн тонн против 2,28 млн тонн годом ранее. Это обусловлено высокими заявками на перевалку зерна в глубоководных портах, пояснил он.

Как сообщалось, Турция с 15 марта этого года лишила Россию возможности ввозить на турецкий рынок пшеницу без пошлины. Теперь поставки облагаются пошлиной в 130%. Эксперты считают ее запретительной.