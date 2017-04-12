Экономика

09:51 12.04.2017

Турция активно покупает пшеницу в странах Балтии, Венгрии, Германии и Украине - эксперт

Турция, ужесточившая с 15 марта условия ввоза российской пшеницы, теперь активно закупает ее в странах Балтии, Венгрии, Германии и Украине, сообщил "Интерфаксу" замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО "Русагротранс" Игорь Павенский.

По предварительным данным, за минувший месяц РФ экспортировала 2,8 млн тонн пшеницы, что в 1,7 раза больше, чем в марте 2016 года (1,71 млн тонн).

В целом экспорт зерна составил около 3,7 млн тонн против 2,77 млн тонн в марте 2016 года. В том числе поставки ячменя снизились до 148 тыс. тонн с 299 тыс. тонн в марте прошлого года, кукурузы - до 635 тыс. тонн с 703 тыс. тонн соответственно.

Экспорт в апреле И.Павенский, по-прежнему, оценивает в 3,07 млн тонн против 2,28 млн тонн годом ранее. Это обусловлено высокими заявками на перевалку зерна в глубоководных портах, пояснил он.

Как сообщалось, Турция с 15 марта этого года лишила Россию возможности ввозить на турецкий рынок пшеницу без пошлины. Теперь поставки облагаются пошлиной в 130%. Эксперты считают ее запретительной.

ВАЖНОЕ

Нефть в среду продолжает рост 7-е торги подряд, цена Brent - $56,35 за баррель

Украинский транспортник установил очередной мировой авиационный рекорд

GE заинтересована инвестировать в Украину, в том числе в модернизацию ж/д подвижного состава

Главы желдорог Азербайджана, Грузии и Казахстана предложили Украине совместное предприятие в рамках Транскаспийского маршрута

ФГИ допускает продажу ОПЗ до конца 2017г

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрнафта" выставит на аукционе 20 апреля 259,3 тыс. тонн нефти

Арабские страны Персидского залива завершили расследование по ферросиликомарганцу без введения ограничений - Микольская

Денежная масса в Украине в марте выросла на 1,3% из-за роста депозитов

Рынок акций Украины завершил торги во вторник в "красной зоне"

Киевсовет готовит решение по прекращению соглашения с "Киевэнерго" с апреля 2018г

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog814.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА