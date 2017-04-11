Газпром заключил со словацкой Eustream договор на транспорт газа до 2050г на 5,3 млрд евро

ООО "Газпром экспорт" 24 марта 2017 года заключило со словацкой Eustream a.s. договор на доступ к газотранспортной сети и транспортировке газа сроком до 1 октября 2050 года на сумму 5,3 млрд евро, сообщил российский контрагент.

"Газпром экспорт" не опубликовал в системе закупок текст контракта с единственным поставщиком, ссылаясь на коммерческую тайну. Исполнение контракта началось 1 марта 2017 года.

Последний транзитный контракт Eustream и "Газпром экспорта" охватывал период с 2009 по 2028 год.

Словакия на данный момент является одним из главных транзитеров российского газа в Европу - по ужгородскому коридору, принимая транзитный поток с территории Украины. Планы "Газпрома" обойти Украину при помощи "Северного потока 2" и "Турецкого потока" вызывают озабоченность Братиславы за судьбу своей газотранспортной системы. Вместе с тем, руководство "Газпрома" заверило, что газ Nord Stream 2 придет в австрийский хаб Баумгартен через Чехию и Словакию.

С другой стороны, Eustream также является одним из активных организаторов реверсных поставок газа в Украину, благодаря которым Киев почти полтора года обходится без российского газа.

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