Экономика

18:32 11.04.2017

Газпром заключил со словацкой Eustream договор на транспорт газа до 2050г на 5,3 млрд евро

ООО "Газпром экспорт" 24 марта 2017 года заключило со словацкой Eustream a.s. договор на доступ к газотранспортной сети и транспортировке газа сроком до 1 октября 2050 года на сумму 5,3 млрд евро, сообщил российский контрагент.

"Газпром экспорт" не опубликовал в системе закупок текст контракта с единственным поставщиком, ссылаясь на коммерческую тайну. Исполнение контракта началось 1 марта 2017 года.

Последний транзитный контракт Eustream и "Газпром экспорта" охватывал период с 2009 по 2028 год.

Словакия на данный момент является одним из главных транзитеров российского газа в Европу - по ужгородскому коридору, принимая транзитный поток с территории Украины. Планы "Газпрома" обойти Украину при помощи "Северного потока 2" и "Турецкого потока" вызывают озабоченность Братиславы за судьбу своей газотранспортной системы. Вместе с тем, руководство "Газпрома" заверило, что газ Nord Stream 2 придет в австрийский хаб Баумгартен через Чехию и Словакию.

С другой стороны, Eustream также является одним из активных организаторов реверсных поставок газа в Украину, благодаря которым Киев почти полтора года обходится без российского газа.

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