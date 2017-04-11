Цена коксующегося угля превысила $300/т и приблизилась к историческому максимуму

Спотовая цена высококачественного коксующегося угля не изменилась на торгах во вторник после скачка на 6,1%, до $300,30 за тонну, в понедельник, свидетельствуют данные The Steel Index.

Из-за последствий тропического циклона "Дебби" в Австралии уголь может обновить исторический максимум спотовых цен, установленный в ноябре прошлого года на отметке $308,80.

Рекорд цены коксующегося угля, поставляемого по квартальным контрактам, составляет $330 за тону, он был зафиксирован в 2011 году после наводнений в Австралии.

Три из четырех железнодорожных веток, закрытых после "Дебби", как ожидается, возобновят работу на этой неделе. Однако четвертая - Goonyella - будет закрыта еще несколько недель, при этом именно она является важнейшим железнодорожным коридорам Квинсленда для транспорта угля.