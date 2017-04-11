Стоимость труда в Германии растет вдвое быстрее, чем в среднем по еврозоне

Стоимость труда в Германии растет в два раза быстрее, чем в среднем по еврозоне: согласно опубликованным во вторник данным Федерального статистического ведомства (Destatis), в 2016 году стоимость труда в промышленности ФРГ повысилась на 2,5%, а в еврозоне - на 1,3%.

Как сообщает Deutsche Welle, один час работы в перерабатывающей промышленности Германии 2016 году обходился в 38,70 евро, что на 47% больше средних показателей по ЕС.

Опережают Германию по стоимости труда только Дания, Бельгия и Швеция.

Разрыв между экономически сильными и экономически слабыми странами ЕС достаточно велик: в Болгарии, к примеру, стоимость труда составляет в среднем 3,70 евро в час.

Стоимость труда формируется исходя из зарплаты сотрудников и взносов в кассы социального страхования, которые предприятия отчисляют за своих работников. На каждые 100 евро заработка сотрудника работодатель в Германии дополнительно должен отчислять 28 евро в кассы социального страхования.